Propagation de la Covid-19 : Mary Teuw Niane propose l'annulation du Magal et du Gamou

Les rassemblements en cette période de Covid-19 n’enchantent pas Mary Teuw Niane, l'actuel Président du conseil d'administration (PCA) de Petrosen Holding.Invité, ce dimanche, de l’émission Grand Jury de la RFM, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur prône vivement l’annulation du Magal de Touba et du Gamou dans ce contexte de crise sanitaire.À défaut, le candidat déclaré à la mairie de Saint-Louis propose une célébration symbolique de ces évènements religieux, lesquels sont, selon source de propagation du Coronavirus.«L’État doit discuter avec les dignitaires religieux pour que ces rassemblements soient annulés ou célébrés de manière symbolique», a-t-il déclaré.Mary Teuw Niane a aussi déploré la réduction des tests de Covid : «Il faut tester massivement et il faudrait 4000 tests par jour pour mieux prévenir la maladie».Quid des nouvelles mesures de l’État dans la lutte contre le coronavirus ? Même s’il s’en félicite, le PCA de Petrosen Holding invite les pouvoirs publics à aller plus loin dans la communication.Et de marteler : «Nous manquons de culture d’anticipation et avons des difficultés pour écrire une ligne politique dans la durée. Et cela date de très longtemps».