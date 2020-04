Propagation du Covid-19 : La bombe des motos jakarta

"Si le gouvernement ne met pas un terme à la circulation des deux-roues, notamment des Jakarta, la chaîne de transmission du virus ne sera pas rompue de sitôt. Malgré le confinement de Goudiry depuis la découverte d'un cas positif, les populations quittent le département à bord de ces motos pour rallier Tambacounda. Pour tromper la vigilance des gendarmes, certains empruntent les pistes rurales sablonneuses".





Selon L'As, qui donne l'alerte, les plus téméraires quittent des localités comme Touba pour rallier d'autres villes à bord des motos. Hier, le gouverneur Mamadou Oumar Baldé a fait cueillir un jeune qui a quitté Touba la veille pour rallier Tamba. Le mis en cause est en quarantaine en attendant les résultats des prélèvements qui seront effectués sur lui. Bref, la peur gagne la ville où personne ne sait plus où donner de la tête.