Propagation du Covid-19 : La «fatwa» du khalife de Bambilor

Le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Bâ, n’a pas pris trop de temps pour s’adresser aux populations de sa localité suite à la découverte de cas de coronavirus dans cette partie du département de Rufisque.







Et, c’est pour les appeler au respect strict des mesures d’hygiène éditées par les autorités du pays pour endiguer la propagation de la maladie.





«Même les plus les plus puissants du monde ont, aujourd’hui, du mal à faire face à cette pandémie. Je vous appelle donc à la discipline et au sens de responsabilité pour, ensemble, combattre ce maudit virus», a notamment lancé le marabout, dans une déclaration livrée, ce mardi.





«Il faut savoir que toutes ces mesures restrictives prises depuis le début sont pour notre bien-être, parce que si nous n’agissons pas vite, les cas communautaires vont encore se propager dans notre localité et ce sera la catastrophe», a prévenu le khalife de Bambilor.





Il a, dans la foulée, invité les maîtres coraniques à confiner les talibés non sans demander de l’appui à leur égard. A ce titre, Thierno Amadou Bâ n’a pas manqué de déplorer la «lenteur» notée dans la distribution des aides destinées aux familles vulnérables au Covid-19.









«Que les autorités agissent vite, parce que les populations en ont vraiment besoin», fait-il savoir.





Par ailleurs, le marabout, qui dit redouter le confinement total vu la «gravité de la situation», a demandé au chef de l’Etat Macky Sall de réorganiser les horaires du couvre-feu qu’il faut, selon lui, démarrer, à partir de 18h.