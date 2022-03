Propos de Lamine Sall sur Walf Tv : A Ziguinchor, l’église appelle à la responsabilité dans la prise de parole

Réaction de la communauté Chrétienne de Ziguinchor

La sortie malencontreuse de l’imam Lamine Sall sur Walf Tv, a fait réagir la communauté catholique. Après Dakar, les autorités chrétiennes de Ziguinchor ont fait face à la presse, hier, dans la salle de réunion de l’aumônerie de Néma, pour dénoncer les faits. Tout en appelant les Sénégalais à plus de responsabilité.





«Face à cette situation qui prévaut, l’église invite tous les Sénégalais, chrétiens et musulmans, à la retenue, à la responsabilité dans la prise de parole, pour préserver la bonne collaboration et la bonne cohabitation des religions qu’on a toujours reconnues à notre pays», a déclaré le porte-parole du jour de l’Eglise catholique à Ziguinchor, par ailleurs responsable de la Commission diocésaine du dialogue interreligieux, Abbé Samson Deleka Kantoussan.





En fait, la Commission diocésaine du dialogue interreligieux et du Conseil diocésain du laïcat a soutenu qu’à Ziguinchor, particulièrement, «nous avons l’habitude d’évoquer des symboles forts de cette belle cohabitation qui va des maisons d’habitation où musulmans et chrétiens partagent ensemble la vie au quotidien jusqu’au repos éternel au cimetière mixte de Santhiaba et de Kantène».





«Que vive la bonne entente entre les religions pour une paix sociale durable au Sénégal», a-t-elle clamé.





Pour les religieux, «ces moments sont souvent causés par la nature de notre condition humaine qui, dans ses limites et ses imperfections, offense Dieu et le prochain par ses actes et ses paroles».





«Suite donc aux propos malvenus de Serigne Lamine Sall, la Commission diocésaine du dialogue interreligieux de Ziguinchor, unie au Conseil diocésain du laïcat, veut porter ce message à l’endroit de tous les catholiques et des adeptes des autres religions musulmane comme traditionnelle qui ne cessent de nous manifester leur sympathie au nom de notre fraternité», a renseigné l’abbé Samson Deleka Kantoussan, repris par «Libération».