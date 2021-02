Propos sur le prophète : La ligue des imams recadre Moustapha Diakhaté

Les réactions se multiplient suite à la sortie hier de Moustapha Diakhaté qui, sur un plateau de télévision a comparé les parents du Prophète Mouhamed (Slhw) à ses propres parents. Des mots qui ne passent pas dans un pays à 95% de musulmans. D’ailleurs la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) trouve ces propos ‘’irrévérencieux, inconvenants et impertinents’’ sur le Prophète.« La manière et les circonstances dans lesquelles Monsieur Diakhaté a abordé ce sujet dénotent de sa grande ignorance de l'islam et de ses écoles de pensée, et démontrent à suffisance son manque de respect à l'endroit du Prophète de l'Islam, Seydina Mouhammad (PSL) », déclare la Lips qui condamne vigoureusement cette déclaration.La ligue invite ainsi tous ceux qui prennent la parole dans les médias ou sur les réseaux sociaux à faire preuve de vigilance pour préserver la paix sociale.