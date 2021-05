Propositions indécentes : Le couple Badji fait chanter le boss et lui soutire 5 000 000 F Cfa

Proposition Indécente

Selon «Source A», le boss Abdoulaye Loum a traîné en justice le couple Badji qu’il emploie, pour les délits de collecte illicite de données à caractère personnel, extorsion de fonds et complicité de ce chef.





Les choses telles que racontées dans le journal font état de propositions indécentes de la part du boss Abdoulaye Loum à son employée Astou Mbène Ndiaye, épouse d’Ousmane Badji, lui aussi travaillant pour M. Loum.





Pour solder les comptes avec le patron, Astou a mis au courant son mari des agissements de leur patron.





Ainsi, le couple a mûri un plan pour lui soutirer de l’argent. Astou a feint de céder aux avances du boss. Rendez-vous est alors donné dans une auberge de la place pour une partie de jambes en l’air.





Mais avant de passer à l’acte, le mari Ousmane Badji a fait irruption dans la chambre, avant de filmer son patron Loum en tenue d’Adam.





Pris au piège, le boss a dû céder au chantage du couple qui lui réclame, pour se taire, la somme de 15 millions de francs pour la construction de sa maison à Tivaouane Peul, une moto, un contrat à durée indéterminée et une augmentation de salaire pour lui et sa femme.





Mais le sieur Loum ne remettra que 5 millions à titre d’acompte, avant de porter plainte contre le couple qui ne cessait de menacer de publier ses photos sur les réseaux sociaux.