Propriété de la marque La Main : Le groupe SIPA livre sa part de vérité

Plusieurs médias ont indiqué que la marque "LA MAIN" appartiendrait exclusivement désormais à Lesieur Cristal Maroc et sa filiale sénégalaise Oleosen. Une version que contredit le groupe SIPA dans un communiqué que nous publions in extenso.





“Plusieurs articles parus dans la presse en ligne notamment Opéra News du 18 juillet, Financial Afrik et 360 commandités par Lesieur Cristal Maroc et sa filiale sénégalaise Oleosen font distiller des informations totalement tendancieuse et mensongère tendant à faire croire que la marque La Main serait leur propriété exclusive.





Cette campagne de désinformation commencée par un communiqué de presse de Opéra News paru le 18 juillet s’est intensifiée et diversifiée par deux autres parutions de Financial Afrik et 360.





Il y est fait état d’une décision rendue par le Directeur Général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ayant déclaré irrecevable une revendication de propriété introduite par la société Sénégalaise Sipa suarl de M. Moustapha DIA .





La conclusion hâtive et de mauvaise foi qui en a été tirée par les commanditaires de ces articles est de nature à installer un doute dans l’esprit des distributeurs et du public de consommateurs sur la propriété de la marque « LA MAIN » et en conséquence sur son exploitation dans le marché.





L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle qui est l’organe administratif représentant les États membres dans l‘administration et la gestion des droits de propriété industrielle dont les marques, n’est point une juridiction et comme telle , ses actes administratifs sont soumis au contrôle des Tribunaux des États membres.





La décision d’irrecevabilité qu’elle vient de rendre sur la requête de Sipa procède uniquement du respect des limites de sa compétence, et elle n’est pas définitive puisque susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.





Elle ne préjuge en rien de l’issue du litige qui est actuellement pendant devant le Tribunal de Commerce de Dakar qui porte sur la validité et la propriété des marques « LA MAIN » et « SABOU LA MAIN » .





il y’a lieu de souligner pour le rappeler au Groupe Lesieur et à sa succursale Oleosen que ces marques ci dessus sont de façon incontestable la propriété de Sipa qui les a protégées par un dépôt à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle le 01 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 75790 soit prés de douze mois avant le dépôt frauduleux de Lesieur Cristal Maroc le 20 juin 2014 enregistrée sous le numéro 79982 et publiée dans le BOPI 11MQ 2014 du 14 septembre 2015.





C’est dire donc qu’à l’aûne de son enregistrement frauduleux de 2014 , Lesieur Cristal savait parfaitement que ces marques étaient la propriété exclusive de Sipa au nom du principe selon lequel «la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt».





Il est peut-être aussi besoin de rappeler que le formidable succès commercial de ces marques est dû à la construction et l’organisation d’un réseau performant de distribution et au dynamisme de la politique marketing de Sipa.





Toute l’agitation ainsi entretenue par cette vile stratégie d’éviction des opérateurs industriels locaux par des moyens déloyaux est inacceptable .





Elle ne peut naturellement pas continuer de prospérer. Les insignations fallacieuses sur la qualité des produits de Oleosen ainsi que des «mérites» des investissements réalisés par Lesieur Cristal au Sénégal ne trompent pas sur la tentative de vassalisation de notre économie par les multinationales. La délocalisation de la production de savon du Maroc au Sénégal a été une initiative commune fortement inspirée par Sipa qui s’est traduite par le développement





de Oleosen qui tente sous le couvert de la fraude et de l’indélicatesse de s’approprier le marché sénégalais et le réseau commercial construit de longue date par Sipa.





En tant que de besoin, il est utile de rappeler que Sipa, fort de son succès commercial a réalisé un investissement de 17 milliards de Cfa et créé beaucoup plus d’emploi de nationaux sénégalais pour consolider voire augmenter ses parts dans le marché local.





Le rétablissement de la vérité s’impose pour que nul n’en ignore car au final, au-delà d’un simple combat sur le champ commercial, celui-ci demeure une question de survie citoyenne et de protection de notre souveraineté.”