Prospection directe à caractère politique non sollicitée : Un avertissement servi au DG de la Lonase, Lat Diop

Son acte lui coûte cher. Alors qu’il pensait avoir affaire à une femme sur Instagram, A. B, venait de tomber dans les filets d’un escroc. Des réseaux sociaux, l’histoire a fini par atterrir sur la table de Dame justice. Ceci, après une plainte contre X pour collecte illicite de données personnelles et menace de divulgation déposée auprès de la Commission de protection des données personnelles.





Selon le plaignant-rêveur, croyant parler à une personne de genre féminin, il s’est trouvé piégé, lors d'un appel vidéo, avec un dénommé Coralie sur Instagram. Ce dernier a fait des captures et a mis son visage avec des images obscènes. Avant qu’il ne le menace de les publier s’il ne payait pas la somme de 350 000 FCFA