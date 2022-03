Protection de l’Enfant : Le Pré-rapport d’évaluation de la SNPE soumis aux acteurs pour validation

La stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) va bientôt soumettre son rapport au chef de l’Etat. Sur ce, un atelier de partage de Pré-rapport d'évaluation du deuxième plan d’action a été soumis, ce mercredi 30 mars, aux acteurs pour validation. Le secrétaire Général du Ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des Enfants (MFFGPE), Mame Ngor Diouf, a présidé la cérémonie sous l’égide de la direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), dirigée par Dieguy Diop Fall. Cette rencontre a vu la participation de la Fédération Nationale des associations des écoles Coraniques, de l’association des Soufis du Sénégal, de membres de la société civile, des Partenaires techniques et financiers, et enfin des représentants des enfants. L'atelier avait pour objectifs, pour les acteurs, d’apprécier le document, d’apporter leurs contributions et leurs suggestions et de s’accorder pour la finalisation.



En effet, explique Mame Ngor Diouf, « le chef de l’Etat, Macky Sall, avait instruit le gouvernement, à travers le ministre de la Femme, à effectuer l’évaluation de la Snpe. Et donc, suite à cette directive présidentielle, Mme le ministre a mobilisé tous ses services sous l’égide de la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), mais également avec l’implication de tous les acteurs, l’écosystème de la protection des enfants, notamment les ministères en charges de la Justice, de la Santé et de l’Action sociale, de l’Intérieur, du développement communautaire et avec la société civile et les partenaires, nous avons engagé le processus pour recruter d’abord des consultants pour ensuite dérouler l’évaluation de manière participative ».



Ainsi, poursuit-il, ce rapport doit renseigner sur l’état de mise en œuvre de la SNPE et surtout mettre en exergue les efforts de l’Etat, en matière de promotion et de protection des enfants. L’autre enjeu majeur est que ce document va être transmis officiellement au chef de l’Etat dans les meilleurs délais. "Au-delà de cette dimension formelle, Mme le ministre, nous a instruit également à mobiliser tous les acteurs pour que nous puissions, à la lumière des recommandations et observations de l’atelier et du rapport final, engager le processus pour élaborer le prochain plan d’action national de Protection des enfants du Sénégal", a-t-il souligné.



Pour rappel, la Stratégie Nationale de la Protection de l’Enfant (SNPE) avait validé son premier plan d’action triennal (2013-2015) , suivi d’une évaluation, puis la mise en œuvre du deuxième Plan d’action pour la période de (2016-2018), qui sera bientôt évalué afin de préparer le troisième plan d’action à partir de 2022.