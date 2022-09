PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : L'EFFICACITÉ DES CONVENTIONS ET DES ACCORDS MISE EN DOUTE

L’avenir de l’humanité est plus qu’incertain. Le flot de désastres « inondations, occurrence des ouragans, des typhons, l’érosion côtière » ne fait que certifier les prévisions alarmistes des experts. Plus désespérant, les nombreuses conventions et de dispositions nationales ne sont pas dissuasives en matière de préservation de l’environnement. Tant qu’elles n’ont pas d’effets contraignants, la dégradation de l’environnement va s’accentuer. Et, inversement, la nature continuera de prendre sa revanche sur son destructeur : l’homme. Les limites des textes juridiques destinés à préserver l’environnement sont au centre de toutes les préoccupations. « Malgré l’adoption des normes environnementales à tous les niveaux, depuis les années 1960, une conclusion s’impose : « Le droit a échoué, les écosystèmes ont clairement perdu la guerre ». Ainsi la question qui a guidé notre cheminement réflexif est la suivante : Comment expliquer cet apparent paradoxe entre une explosion normative et une détérioration constante de la nature », a relevé l’universitaire, Sébastien Touzé, par ailleurs président de la Fondation René Cassin. Le juriste s’exprimait, lors de la 13esession délocalisée en droit international comparé aux droits de l’Homme. Cette session est organisée avec la Fondation Friedrich Naumann.





La faiblesse de ces textes est en partie la conséquence logique du refus des grands pollueurs, les Etats-Unis, la Chine… de se soumettre aux Accords internationaux. L’attitude des mauvais élèves décourage les bons élèves. « Il convient de réfuter que la société mondiale ne peut se satisfaire des priorités égoïstes des Etats, de certains Etats qui nient de manière manifeste les principes d’égalité, de la légalité et de la moralité. Rappeler la moralité pour affirmer les exigences fondamentales de la protection de la personne humaine, voici le premier défi auquel nous sommes confrontés », a noté Sébastien Touzé, Professeur agrégé de droit public à l’Université Paris II de Panthéon-Assas.