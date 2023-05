Protection des dépôts, des Parcs de Dakar Dem Dikk : Les travailleurs foncent sur les pilleurs de leur outil de travail

Les travailleurs de Dakar Dem Dikk défendent leur outil de travail. Ils soutiennent que ceux qui incendient les bus font fausse route. Au passage, ils rappellent que les bus ne sont ni la propriété du Président, Macky Sall encore moins celle du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Cette leçon de civisme a été dispensée dans un contexte où les manifestants ont jeté leur dévolu sur les bus Dakar Dem Dikk pour exprimer leur colère. C’est pour cela que ces travailleurs invitent à plus de civisme et citoyenneté et au culte de la préservation du bien public.





Au cours d’un point de presse tenu, le 31 mai, ces agents qui se disent victimes de persécution, ont promis d’assurer leur propre sécurité contre les auteurs de ces actes criminels.





Le délégué du personnel et par ailleurs Secrétaire général du syndicat majoritaire, l’Union démocratique des travailleurs (UDT) de Dakar Dem Dikk (DDD), Marc Tendeng, a révélé que le personnel de l’entreprise traverse déjà une phase de turbulence d’ordre interne. A leur désarroi, vient s’y ajouter cette situation alarmante de bus incendiés.« Cette situation est en train de menacer les emplois des braves salariés de DDD qui se battent jour et nuit pour perpétuer le service public malgré le peu de moyens dont ils disposent », se désole Marc Tendeng.





D’ailleurs, les travailleurs relèvent le paradoxe en vouloir combattre une présumée injustice par une autre injustice.





« On ne peut pas prétendre combattre une présumée injustice par une autre injustice. Ce paradoxal de dénoncer le chômage et d’un autre côté et de porter préjudice au travail de l’autre côté. Ces bus permettent de gagner dignement notre vie donc on ne laissera plus personne les piller », avertissent ceux qui ont animé la conférence de presse.





Ils ont fait savoir que ces bus n’appartiennent ni à Macky Sall, ni à Ousmane Sonko, ni à Idrissa Seck encore moins à Khalifa Sall.





« Nous allons investir les dépôts et stopper quiconque qui voudra incendier ces véhicules. Si vous voulez en brûler encore vous allez devoir passer sur nos corps », lance Diatta Fall, le secrétaire général de la SDT3D.





En 22 ans d’existence et d’exploitation, ce qui se passe en 2023 ne s’est jamais produit. « Ce qui se passe actuellement, c’est trop », s’indignent ces travailleurs. « La preuve récemment dans la banlieue à Keur Massar, plus de 100 véhicules ont été brûlés à MTOA alors qu’ils étaient exploitables parce qu’ils étaient juste en panne et on pouvait les récupérer », regrette Tendeng.