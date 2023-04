Protection des droits de la femme : le relèvement de l’âge du mariage proposé

La cheffe de projet Voix et leadership des femmes, Oumou Kaltoum Sarr, s’exprimant lors d’un atelier de bilan de ses activités, estime que l’âge du mariage doit être revu. Reprise par Enquête, elle propose son relèvement à 18 ans.



« Ce sont des questions relatives aux plaidoyers comme le relèvement de l’âge du mariage dans le Code de la famille en son article 11 », a-t-elle souligné.



La représentante des organisations de femmes, Fatou Fall Mbosse approuve, soutenant que le relèvement du mariage de 16 à 18 ans devrait permettre une « meilleure stabilité » dans les mariages.



Elle appuie : « Nous pensons que c’est une bonne chose. Parce que le constat est que quand on donne en mariage une fille à bas âge, elle n’est préparée ni mentalement ni physiquement encore moins psychologiquement. » Or, souligne-t-elle, « cela joue dans le mariage. » D’autant plus que relève Mbosse, « aujourd’hui, nous ne sommes plus à l’époque où les tantes et les grands mères étaient dans les mêmes confessions. Nous sommes à l’époque de la famille nucléaire. »



Et, prévient-elle, « dans ces conditions où les couples sont dans leur appartement, au moindre problème, ils divorcent et, ce n’est pas de cela dont on a besoin pour une famille. Car, cela handicape aussi bien la femme que la famille. » Elle en déduit que « cet âge, pour le mariage, est un problème ».



Parmi les défis de l’heure, Sarr a été aussi listé « le fléau » que constitue selon elle « la paternité pour les enfants naturels. Il y aussi beaucoup d’apatrides ».