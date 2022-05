Protection des plages de Saint-Louis : Le Projet 4P ambitionne de planter 800 cocotiers et 1000 filaos

Plantation cocotier à la plage de Saint-Louis

Faire des plages de Saint-Louis les plus belles du monde tout en créant de l’emploi. Tel est l’objectif du Projet Pilote Plage Propre (P4) qui a été mis en place le 15 décembre 2021 à Saint-Louis. C’était à l’occasion d’un Comité départemental de développement présidé par l'adjoint au préfet de Saint-Louis.







Avec comme zone cible la Langue de barbarie (Goxu Mbacc, Ndar Toute, Guet Ndar et Hydrobase ), le P4 est une initiative de l'Association sénégalaise des alumni (ASA) de l'Ugb, pilotée par la commune de Saint-Louis, en partenariat avec les différents services déconcentrés de l'Etat, la société civile, et plus d'une cinquantaine de structures et organisations communautaires et conseils de quartier. Amadou Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis, a indiqué que le projet P4 est une initiative qui vient apporter une solution à l'agression perpétrée sur les plages, avec des tas d'immondices qui les polluent.





Présidente de la commission du P4, Mme Abibatou Banda Fall a fait savoir que ce projet est une initiative communautaire qui regroupe plus de cinquante organisations, les structures déconcentrées de l'Etat et d'appui au développement local.