Protection et réintégration transnationale des enfants en mobilité volontaire : Le RAO planifie ses actions

Mobilité volontaire des enfants dans la zone Cedeao

Dans l’espace de la CEDEAO, caractérisé par la libre circulation des personnes et des biens, des milliers d’enfants et de jeunes sont en mobilité volontaire chaque année. Selon le Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO), qui rapporte l’information, leur vulnérabilité est aggravée par le fait qu’ils sont des migrants mineurs, parfois non accompagnés. Leur parcours les conduit au-delà des frontières de leurs pays, hors de tout cadre de protection formelle ou informelle. Ce qui nécessite, pour ledit réseau, la mise en place de « mesures efficaces à travers les systèmes nationaux et régionaux, pour leur protection et leur réintégration transnationale ».









C’est dans ce cadre qu’une réunion technique et stratégique du RAO s’est ouverte, ce jeudi, à Dakar. Il s’agit, d’une rencontre de deux jours (16 et 17 décembre) du comité de pilotage du RAO, une instance dans la gouvernance dudit réseau, qui regroupe les directeurs en charge de la protection des enfants, les coordonnateurs nationaux du RAO et les gestionnaires de cas. Elle entre dans le cadre d’une planification stratégique pour les trois prochaines années (2022-2024).





Le RAO révèle qu’au cours des 15 dernières années, plus de 13 000 enfants et jeunes en mobilité et en vulnérabilité ont bénéficié de services de protection délivrés par environ 860 acteurs étatiques et non étatiques membres du RAO. Et ce travail a été possible grâce aux différentes collaborations nationales et transnationales établies entre les autorités étatiques, consulaires et les organisations de la société civile des 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie, avec la participation et le soutien de la commission de la CEDEAO ainsi que l'appui financier de la coopération suisse au développement et de l'Union européenne.









Selon Birame Mbagnick Ndiaye, point focal du RAO, cette rencontre technique et stratégique vise à « faire l'examen des performances des Etats membres et le partage d'expériences en matière de protection des enfants en mobilité pendant la pandémie de Covid-19 ; l’examen des résultats de l'étude auto-diagnostique du RAO, définir des actions stratégiques et opérationnelles du RAO, sur la base des recommandations de l'étude qui a été réalisée en mai/juin 2021, entre autres>>.





Un nouveau soutien financier acquis dans le cadre du Projet EJM





Cette année 2021 marque la fin d'une phase de soutien financier de la coopération Suisse au développement (DDC) et représente également une phase préparatoire au nouveau soutien financier dans le cadre du projet intitulé "Enfants et Jeunes sur les Routes Migratoires d'Afrique de l'Ouest et du Nord" (Projet EJM). Et selon le point focal du RAO, ce projet vise à « renforcer durablement les systèmes nationaux et régionaux de protection, d'éducation et d'intégration socio-économique et à faciliter l'accès des enfants et des jeunes en mobilité aux services fournis par ces systèmes (intégration économique dès 18 ans).





Birame Mbagnick Ndiaye signale que le projet a débuté par une phase préparatoire en 2021 et une première de 3 ans (2022-2024) prévue dans 5 pays pilotes, à savoir : la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger et la Tunisie. Ce, pour « développer et tester des approches de renforcement des systèmes qui seront durables et non structurellement dépendantes de ressources externes ». Le projet, dans les phases ultérieures, prévoit également de couvrir tous les pays de la CEDEAO en plus de l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie.