Protocole d’accords Syndicats de Santé- Gouvernement : « Le SAMES réservé sa signature » (Abdoulaye Daouda Diallo)

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a boudé la cérémonie de signature du protocole d’accords entre le gouvernement et les syndicats de santé. Mais auparavant un document a été paraphé avec l'essentiel des organisations syndicales. « Le Sames n'a pas attendu la fin de la rencontre mais a apprécié positivement ce qui a été fait par le gouvernement. La structure a souhaité réserver sa signature le temps d'éclaircir un certain nombre de points. Nous ne pouvons pas naturellement continuer à proroger la discussion, l'essentiel des points étant accepté de part et d'autre » a dit le ministre des finances et du budget.

Abdoulaye Daouda Diallo félicite tout de même ledit syndicat « pour leur esprit d'ouverture de compréhension mais surtout de haute responsabilité par rapport à la situation. Il faut reconnaître pour s'en féliciter que le président a fait des efforts importants dans le domaine de la santé. Cela malgré la situation actuelle du monde caractérisée par une hausse généralisée des prix ». A l’en croire, la situation est situation morose, nous sortons de deux ans de pandémie, mais des efforts de soutien aux ménages et les agents de l'Etat de manière générale sont fait par le Président Sall. « Il nous a instruit de travailler sur tout ce qui peut être possible en terme d'efforts supplémentaires. Entre les subventions d’électricité de gasoil de super et de maintien des niveaux des prix à leur état actuel et des efforts au niveau des augmentations des salaires, c’est plus de 607 milliards de FCFA » dit le ministre.