Puits de gaz à Ngadiaga : «Il est indigne de continuer à vivre une situation d’exploitation de nos ressources sans…», (Safiétou Diop)

L’histoire de Ngadiaga (Thiès) remet au goût du jour la responsabilité sociétale de l’entreprise (Rse). Dans cette zone, «on y exploite le gaz, alors que l’entreprise contractante n’a même pas daigné investir sur la santé de la population», selon la présidente du réseau Siggil Jigeen, Safiétou Diop.«Il n’y a pas de poste de santé à Ngadiaga. Pour vous dire qu’il est indigne de continuer à vivre une situation d’exploitation de nos ressources sans pour autant que ces gens-là puissent contribuer au développement de cette localité, ne serait-ce que pour prendre en charge la question de la santé de ces populations», a-t-elle déclaré ce mardi 22 décembre à Saly (Mbour).C’était en marge de l’Atelier de concertation, de sensibilisation et de consolidation du Plan d’action pour la mobilisation de ressources domestiques en faveur de la planification familiale (PF) au Sénégal, organisé par la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) et l’Unfpa/Warco.De plus, la présidente de la Coalition des organisations de la société civile sur le repositionnement de la planification familiale a affirmé : «Aujourd’hui, les populations de Ngadiaga et alentours, peut-être même le Sénégal, sont en train de vivre un grand risque. Alors que ces investisseurs ont peut-être sorti des milliards de F Cfa qu’ils ont renvoyés chez eux, laissant les citoyens à la merci des difficultés et au grand risque que cela peut produire.»Raison pour laquelle Safiétou Diop est d’avis que l’Etat a l’obligation de réglementer la Rse. «Il doit exiger, en signant des contrats avec ces entreprises, de mettre une clause de respectabilité de la Rse et de surveiller ces engagements afin que cela soit une réalité sur la vie des populations. C’est le plus grand défi. Il faut que ceux qui exploitent nos ressources financent les questions sociales de ces communautés».