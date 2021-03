Puits de gaz de Ngadiaga : Les questions de Birahim Seck sur Halliburton

Voilà bientôt trois mois depuis que la société américaine Halliburton a démarré les opérations d'extinction du puits de gaz à Ngadiaga, en flamme depuis décembre 2020. L'entreprise américaine spécialisée qui a lancé l'assaut le 1er janvier 2021 n'arrive toujours pas à maîtriser le feu.De quoi se poser des questions sur le coût de ces opérations et la nature du contrat avec l'État du Sénégal.«Halliburton n’a toujours pas éteint le puits de gaz de Ngadiaga. Combien est-il payé? Halliburton avait-il une obligation de résultats ? D’autres offres étaient-elles sur la table ?», se demande Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil.Une question qui suggère la nécessité pour les autorités compétentes de rendre compte sur le type de contrat et les montants engrangés. D'autant plus que la presse avait fait état d'une augmentation de la facture initiale.Halliburton avait connu une réussite dans sa première phase. Mais il avait échoué dans la deuxième qui est la partie la plus délicate. Depuis lors, Petrosen et Fortesa qui sont les deux entreprises concernées par l'exploitation du gaz de Ngadiaga n'ont pas communiqué sur la suite des opérations.Aujourd'hui, les flammes continuent de plus belle, même si les autorités avaient écarté tout risque lié à l'environnement, dès le début du sinistre. Un discours qui ne rassure guère, vu le caractère spectaculaire de la fumée.