Puits de Ngadiaga : Les opérations devraient démarrer demain

Ça fait plus de trois semaines depuis que le puits de gaz de Ngadiaga a pris feu. Depuis lors, aucune opération d’extinction des flammes n’a eu lieu. Une opération qui devrait d’ailleurs démarrer demain, si l’on en croit une source proche du dossier, joint par Seneweb.« On est en train de mettre le dispositif en place. Normalement, ça se termine aujourd’hui. C’est une intervention longue et délicate. Mais les opérations vont démarrer probablement demain », indique cette source.A propos de la durée, notre interlocuteur dit ne pas connaître. « Honnêtement je ne sais pas, c’est une intervention assez spéciale », lance-t-il.Le Sénégal a sélectionné la société américaine Halliburton, spécialisée en la matière. Le matériel, venu des Etats-Unis, est arrivé au Sénégal le vendredi 1er janvier 2021. La mise en place du a débuté dès le lendemain, samedi 2 janvier. Une mise en place qui a pris 12 jours pour le moment. Ce qui témoigne sans doute de la complexité de l’opération à mener.