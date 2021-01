Puits de Ngadiaga : "Pour éteindre le feu, il suffit de..." (Amadou Cissé, Dr en énergétique)

À en croire Amadou Cissé, Docteur en énergétique et chercheur dans une multinationale du pétrole, «le feu constaté au niveau du puits gazier de Fortesa à Ngadiaga peut être éteint grâce à un autre puits horizontal qui vient rejoindre celui en feu avec une injection sous haute pression de béton spécial pour condamner le puits actuellement en flammes».Et d’ajouter dans Source A : «Vu le contexte actuel, si rien n'est fait, le puits va continuer de brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Il y a une forte émission de CO2 dans l'environnement à cause de la très forte fumée noire qu'on aperçoit et qui renferme des imbrûlés et des particules fines qui se dissipent dans l'air. Le fait de les inhaler est très nocif pour la santé ».