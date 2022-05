Puma inaugure un poste de santé et une piste de production à Nioro

Le coordonnateur du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) Moussa Sow, accompagné des autorités administratives et locales a réceptionné ce jeudi la piste de production Darou Mbapp- NDiago, un linéaire de 7 km dans la commune de Ngayenne Sabakh et un poste de santé à Keur Samba Ka dans la commune de Wack-Ngouna.

Pour le patron du Puma, l'agence s'efforce de répondre aux grands besoins des populations des zones frontalières en matière, entre autres, de désenclavement, de santé et d'éducation. Ces trois secteurs comptent parmi les grands piliers de la modernisation escomptés pour ces zones.

« Le but ultime des efforts du programme demeure la satisfaction des besoins des populations pour un développement harmonieux. Près de 70 infrastructures sont réalisées par Puma dans les zones frontalières qui participent au désenclavement des axes frontaliers à l’instar du sud du département de Nioro. Ce qui était une demande forte des populations, a indiqué Moussa Sow au cours de l’inauguration de l’infrastructure routière.





Le maire de la commune de Ngayenne Sabakh, Goumbou Gaye, a dit toute sa satisfaction, et souligné que cette cérémonie est l'aboutissement de longs moments de labeur acharnée pour réaliser un axe de circulation qui va renforcer la sécurité dans la zone avec des cas de noyades récurrents en saison de pluie. L’édile n’a pas manqué de poser d’autres doléances tel que l’accès à l’eau potable pour les populations de certaines localités frontalières avec la Gambie.





Par ailleurs, le maire n'a pas manqué de poser ses doléances telles que l'eau entre autres. Deuxième temps fort de cette visite, l’étape de Keur Samba Ka dans la commune de Wack-Ngouna, où un poste de santé a été réceptionné. Amadou Lamine Dieng, maire de ladite localité a salué l'érection d’une infrastructure « digne de ce nom, qui va aider les populations à avoir encore des soins de qualité, car la santé est une priorité au niveau de la commune. Aujourd’hui, six villages peinent à rallier les structures sanitaires; avec ce poste de santé, ce sera un vieux souvenir ».