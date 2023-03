PUMA : Samba Ndiobene Ka inaugure le CEM de Karang Socé

Le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobene Ka, qui effectue une tournée dans le département de Foundiougne, a procédé hier à l'inauguration du CEM de Karang Socé dans la région de Fatick. Cette infrastructure a été réalisée par le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) .

Une infrastructure dotée d'un lot de matériels informatiques, notamment quinze ordinateurs par le PUMA, représenté par son Coordonnateur, Moussa Sow.





Prenant la parole, le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Samba Ndiobene Ka est revenu sur l'importance du PUMA qui “a été créé pour répondre avec célérité et efficacité aux besoins des populations des axes et territoires frontaliers”.





Dans cette perspective, le PUMA vise à développer des infrastructures socio-économiques et à renforcer les services de base, notamment les écoles et les collèges.







"Il s'agit d'une réponse concrète aux aspirations des populations des zones frontalières particulièrement défavorisées et éloignées. D'un coût global de 200 millions F CFA et constitué de trois blocs de salles de classes, d'une bibliothèque, de deux salles polyvalentes, d'un bloc informatique et d'un logement pour le gardien, cette école a contribuer de façon substantielle à l'amélioration de l'environnement et les conditions d'apprentissage de cette localité", a indiqué le ministre lors de son allocution.