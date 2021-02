Qualité de l’air: La météo annonce de la poussière sur l’étendue du pays à partir de...

Encore de la poussière et une mauvaise qualité de l’air sur l’étendue du territoire. Dans une note reçue, de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, il a été annoncé une couche dense de poussière qui pourrait progressivement se propager sur l’ensemble du territoire sénégalais à partir de ce jeudi à 9 heures jusqu’au samedi 27 février 2021.Le communiqué indique également que la visibilité sera réduite sur le pays notamment dans la zone Est et Nord du territoire.