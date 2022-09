Quand Alioune Tine et Madiambal se crêpent encore le « chignon »

Cher PR Macky Sall, nous vous prions d’engager dans le contexte difficile et complexe que ns traversons une politique qui permette de baisser ls tensions et d’engager le dialogue par libération de ts ls détenus politiques liés aux manifestations de l’opposition aux législatives.

Alioune Tine devrait donner la liste des prisonniers politiques dont il préconise la libération. Nous autres citoyens devrions savoir qui sont ces détenus politiques pour, au besoin, leur apporter le soutien et l'assistance nécessaire. https://t.co/Dwy9Tnt9vU

Ce gouvernement n’est pas ton gouvernement à toi tout seum, le Président Macky Sall n’est pas ton Président tout seul, ils nous appartiennent à nous tous et nous les aimons autant sinon plus. Nous demandons une fois de plus la libération de ts ceux qui sont détenus lrs des manifs https://t.co/b3IJka6KDc