Quand les femmes deviennent des as du vol

La cleptomanie est un trouble psychologique qui se caractérise par une envie irrésistible de voler. À la différence des voleurs, le cleptomane vole pour le plaisir, non pour le désir de s’approprier les affaires des autres.Le cleptomane agit toujours seul, il ne fait pas une étude préalable du vol qu’il va exécuter. Souvent, il vole des objets qui n’ont aucune utilité pour lui.Selon des études réalisées par des psychologues et reprises par Le Soleil, les femmes sont les plus touchées par ce trouble psychologique. Cette manie commence le plus souvent dès l'adolescence, selon le Pr Habib Thiam, psychiatre.D'après le sociologue Mamoudzou Moustapha Wone, la cleptomanie est le premier type de "féminisation du vol".Elle est présentée comme une maladie féminine, quoi que touchant les hommes.Cette situation s'expliquerait par la vulnérabilité de certaines femmes face aux pesanteurs sociales, mais aussi par l'incapacité de certaines à résister aux tentations.D'autres spécialistes de la santé mentale estiment que leur fragilité est tributaire de leur cycle biologique. Du coup, leur vulnérabilité s'accentuerait "lors de leurs menstruations, à la ménopause ou pendant la grossesse.