Quand Simon se fait VRP du sac local...

Dans le but de renforcer l’économie du pays, l'activiste rappeur, Simon Kouka, a lancé une campagne de promotion de sacs et chaussures fabriqués par des artisans sénégalais. Cette campagne est une façon pour le rappeur de mieux valoriser les productions d’artisans sénégalais. Convaincu du rapport qualité prix, Simon déclare : “On a rien à envier aux pays du Nord, les marques sénégalaises ont de la valeur ; les artisans sénégalais ont du talent ».



En effet, en prélude de la prochaine rentrée des classe, Simon et Cie espèrent que cette initiative qui consiste à vulgariser le made in Sénégal va contribuer à la promotion de l’artisanat, réduire la quantité de sacs importés et vendus aux parents d’élèves.



“Nos artisans locaux fabriquent des sacs ‘’solides et de qualité’’, que les écoliers peuvent utiliser durant toute l’année”, a souligné le rappeur à la maison des cultures urbaines de Ouakam.



“Je ne peux pas comprendre qu’on délaisse les sacs fabriqués par nos frères et sœurs pour aller acheter des sacs importés. Faut vraiment savoir que certains sénégalais sont méchants”, a-t-il ajouté.



Dans la foulée, l’ambassadeur du made in Sénégal dit souhaiter que tous les Sénégalais s’approprient les produits locaux afin de pouvoir concurrencer avec l’extérieur.



Ainsi, pour mieux vulgariser la campagne ‘’Jangi jee saaku fii’’, l’artiste rappeur invite les influenceurs, autorités, parents d’élèves, grandes surfaces (….) à soutenir la campagne pour qu’à la prochaine rentrée, chaque élève puisse aller à l’école avec un sac local.