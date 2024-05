Quatre mois sans eau : Les populations de Keur Madiabel dans la rue

Les robinets coupés depuis plusieurs mois, les riverains de Keur Madiabel crient au secours. Fatigués par cette situation insoutenable, ils sont des centaines de jeunes, hommes et femmes à battre le macadam pour manifester leur colère. La cause ? Des compteurs d’eau ont été purement et simplement déconnectés du réseau depuis quatre mois.







« Flex’Eau avait jugé nécessaire de couper les compteurs. Raison pour laquelle depuis le 16 janvier, nous sommes assoiffés. Il fallait ainsi trouver d’autres alternatives. C’est en ce sens que nous avons creusé des puits. On avait loué une citerne pour rallier les points les plus reculés de la localité afin de pouvoir fournir en eau les populations. Cependant, le problème reste entier, à ce jour », a déclaré l’un des manifestants sur iRadio.





Plus touchées par la coupure d’eau, les femmes crient leurs ras-le-bol. « Si l’on coupe les robinets, ça devient très difficile pour nous. Il nous sera impossible de faire convenablement les travaux domestiques », regrette l'une d'elles.





Les manifestants ont également dénoncé l'arrivée des compteurs dits intelligents. Depuis leurs installations, les factures d’eau sont passées du simple au double dans ce village.