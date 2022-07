Quatre mois sans salaire : Le calvaire des agents de la Grande Muraille Verte en cette veille de Tabaski

Le calvaire des agents de la Grande Muraille Verte en cette veille de Tabaski

Moins de 24h avant la fête religieuse de la TABASKI, les travailleurs de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation de la Grande Muraille verte n’ont toujours pas reçu leurs salaires. Faisant partie du programme Xewou Ndaw Yi, ces jeunes qui travaillent dans la reforestation et le reboisement sont sortis dans la rue pour exprimer leur désarroi et réclamer le paiement de quatre mois d’arriérés de salaire.





Aliou Thiam, agent de la Grande Muraille Verte, regrette une forme de manque de respect de l’actuelle Direction : "Sur le programme Xeyou Ndaw Yi, il y a la grande muraille verte, notre agence, les Eaux et forêts, et la DEC . Ces derniers ont reçu leur salaire correctement sans problème, mais pas nous."





Une situation qui perdure depuis quatre mois et qui les plonge dans l’incertitude en cette veille de Tabaski : "Nous voulons recevoir nos salaires, nous sommes des soutiens de famille et devons acheter des moutons pour la Tabaski. Cette situation ne peut plus continuer".





Présent lors de la rencontre, Dabakh Ndiaye s’interroge : "Le président de la République, Macky Sall nous a offert ce travail et nous travaillons 40h par semaine, parfois plus. Donc pourquoi sommes-nous dans cette situation ? C'est quoi le problème de nos supérieurs?"