[Bien-être] Quatre vertus épatantes du bicarbonate de sodium

De petits gestes avec de petits moyens peuvent être parfois plus salvateurs que l’on ne le pense. Le bicarbonate de sodium ne coûte pratiquement rien. Il est à la portée de toutes les bourses. Pourtant ses vertus sont nombreuses. Il intervient dans la digestion, la cuisine, désodorise, décontamine. Très efficace pour éliminer les substances chimiques. Il est recommandé et ne coûte pas cher.











Pour décontaminer les légumes









Un produit à efficacité prouvée. Le bicarbonate élimine les substances chimiques. Cette information a été donnée par Louise Gaye Diène, une diététicienne. Quelques cuillerées de bicarbonate éliminent des impuretés des légumes trempés dans de l’eau. Ses conseils sont d’une grande utilité au regard de la probabilité de la présence des résidus de pesticides sur les produits maraîchers. « Parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, on arrose les périmètres de maraîchers avec de l’eau usée. Malheureusement, on utilise très rarement de l’eau potable. A cela, nous pouvons ajouter que les zones sont insalubres. Donc, il faut désinfecter avec de l’eau de javel ou du vinaigre blanc. La désinfection ne décontamine pas. Il faut mettre du bicarbonate de soude et laisser pendant 30 minutes », indique cette praticienne qui officie à l’Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.









Le rinçage de ces fruits et légumes est une forte recommandation avant leur consommation. D’autant plus que les résidus de pesticides peuvent altérer la santé des consommateurs des produits contaminés.









Bain de bouche contre l’haleine









Les conséquences sanitaires sont réelles. A titre d’exemple, les aliments consommés ont tendance à coller aux dents et à la longue cela donne une tarte. En somme, l’hygiène buccale est affectée avec un lot de conséquences insoupçonnées. « Ce cumul est à élire pour une bonne hygiène buccale. Le bain de bouche est le moyen idéal pour atteindre les extrémités de votre bouche qu’une brosse à dents ne peut tout simplement pas toucher tous les recoins de la bouche. Le bicarbonate de soude peut être la solution parfaite pour rafraîchir votre haleine, tout en offrant des avantages antibactériens et antimicrobiens. Cette recette est simple et ne contient qu’une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, et de l’eau tiède », a fait savoir la spécialiste.









Le Blanchiment des dents









Si l’on se réfère à la diététicienne, les grains de bicarbonate très fins agissent comme un abrasif doux sur les dents et améliore de manière significative l’effet de brossage sur la plaque dentaire et les tâches gênantes dues au café, thé ou au tabac. En effet, cet impact est obtenu grâce au rajout de sa poudre sur la pâte dentifrice. « Il suffit de mouiller votre brosse à dents puis la tremper dans le bicarbonate. La poudre imprègne la brosse. Pour plus d’efficacité, vous pouvez ajouter cette poudre directement sur votre dentifrice lorsque vous procédez au brossage. Il faut noter que certains dentifrices en possèdent déjà et c’est mentionné sur la composition », notifie Louise Gaye Diène. En outre, une application directe du bicarbonate durant 5 mn et puis un rinçage à l’eau froide laisse un éclat aux dents.





Les petits soins





Le bicarbonate de soude adoucit aussi la paume des mains et les plantes des pieds. Pour obtenir un effet hydratant (peaux grasses s’abstenir), ajoutez un peu de lait nettoyant à votre mixture. D’autres solutions contribuent à rendre plus lisse la chevelure.





Une touche à l’art culinaire





Le bicarbonate de soude apporte une touche à l’art culinaire. Ce produit peut substituer, la levure, lorsque l’on prépare des gâteaux. En plus d’éliminer les pesticides, affirme la spécialiste, il aide à conserver la couleur des légumes en retardant leur oxydation après cuisson. S’y ajoute, il attendrit la viande trop dure. Frottez votre morceau avec un peu de bicarbonate puis laissez-le reposer deux heures au frigo avant de le rincer et de le cuisiner. Une cuillère dans votre sauce tomate réduit son acidité. Il en est de même pour la préparation de vos confitures…