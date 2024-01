Quel est le meilleur site de paris sportifs au Sénégal ?

Vous êtes à la recherche d’un bookmaker au Sénégal ? Retrouvez ci-dessous les meilleurs sites de paris sportifs du pays d’après nous, et les offres proposées par ces opérateurs.





Présentation des meilleurs bookmakers au Sénégal





1xbet, Bet365, Betfair, 22Bet, Sunubet, Melbet, Betwinner, Premierbet, 1win… Les sites de paris sportifs au Sénégal sont très évidemment très nombreux. Mais tous ne proposent pas la même offre, et certains se démarquent de la concurrence, que ce soit grâce à leur superbe offre de paris sportifs, leur énorme bonus de bienvenue ou les nombreuses promotions offertes aux parieurs.





Certains opérateurs seront donc plus intéressants ou non pour vous en fonction de votre profil de joueur. À l’heure actuelle, certains bookmakers semblent tout de même au-dessus du lot, et on pense notamment à 1xbet, Bet365 ou Betwinner. Si on devait vous proposer un top 3 à cet instant, il serait assurément composé de ces 3 sites de paris sportifs.





Pourquoi ? Entre les bonus de bienvenue qui défient toute concurrence, les offres de paris sportifs (choix des sports, compétitions, types de paris), les promotions récurrentes et intéressantes, les cotes élevées ou encore un service client efficace et arrangeant, on peut dire que ces bookmakers font partie des plus complets.





Analyse approfondie des bonus et code promo des sites de paris sportifs au Sénégal





Chez 1xbet, le bonus proposé de base présente 200% de votre premier dépôt effectué suite à votre inscription. Mais, avec certains codes promotionnels, vous pouvez obtenir une offre de bienvenue plus importante sans devoir effectuer un plus gros dépôt ! Chez Sportytrader, par exemple, le code promo STYVIP vous permet d’obtenir 30% supplémentaires sur votre premier dépôt, soit un bonus total de 230%, au lieu de 200. N’hésitez pas à consulter leur site d’experts en paris sportifs afin d’y retrouver tous les détails du bonus 1xbet au Sénégal ! Au total, ce sont jusqu’à 156000 XOF qui vous attendent grâce au code bonus (pour un dépôt de 60000 XOF).





En ce qui concerne Bet365, une offre de bienvenue de 18500 XOF vous attend grâce au code promotionnel STYVIP1, soit 100% de votre premier dépôt reversé en bonus ! Une magnifique offre qui n’attend que vous, et une superbe offre globale vous attend donc chez l’opérateur.





Pour finir notre top 3, Betwinner propose aussi actuellement un superbe bonus. En effet, grâce au code bonus SPORTYVIP, c’est bien un bonus de 84500 XOF dont vous pourrez bénéficier. Soit 230% de la valeur totale de votre premier dépôt. Et, encore une fois, tout cela est possible grâce au code promo puisque, sans ce dernier, vous ne pourrez profiter “que” de 200%. Ce serait dommage de laisser 30% de côté en oubliant d’intégrer le code promo lors de votre inscription…





Conseils pour choisir le meilleur bookmaker





Pour clôturer cet article, nous vous proposons nos conseils afin que vous puissiez choisir le meilleur bookmaker pour votre profil de parieur. Encore une fois, il sera important d’analyser l’offre proposée par les différents opérateurs. Si vous êtes plutôt friand des énormes bonus ou que vous préférez les grosses cotes ou les promotions au quotidien, un opérateur sera assurément plus intéressant pour vous qu’un autre.





N’hésitez pas, pour cela, à consulter l’avis de sites spécialisés dans le domaine, comme c’est le cas par exemple de Sportytrader. Une grosse analyse globale sur chaque bookmaker a été effectuée, comme le détail du bonus proposé ou du code promo offert. L’équipe d’experts du site expérimenté vous a réservé des articles de grande qualité.





D’un point de vue global, et de nombreux sites spécialisés rejoignent cet avis, on vous conseille grandement de vous inscrire chez le maximum de sites de paris sportifs possibles. En effet, cela vous permettra non seulement de profiter des nombreux bonus de bienvenue, mais vous vous garantirez ainsi la meilleure expérience et la meilleure offre possible dans tous les cas.