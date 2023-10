Quel est le pari qui rapporte le plus d'argent ? Aujourd'hui, vous trouverez la réponse?!

Chaque mois, des millions de personnes dans des dizaines de pays placent des paris sur la plateforme 1xBet. Les joueurs sont motivés par le désir de soutenir leur équipe favorite, de vivre des émotions fortes et de gagner de l'argent. Quel est le pari qui rapporte le plus d'argent ? Cette question préoccupe les débutants et les joueurs expérimentés. Aujourd'hui, nous te conseillons de t’intéresser de plus près aux paris combinés.

Il est possible de rassembler plusieurs événements dans un pari combiné. Dans ce cas, tu peux choisir un seul sport ou plusieurs. Par exemple, tu peux parier simultanément sur trois résultats ou choisir la victoire de ton club préféré, le nombre de sets d'un match de tennis et le round au cours duquel un boxeur mettra son adversaire KO. 1xBet te donne la possibilité d'inclure de 2 à 24 événements dans un pari combiné et cette opportunité de gagner est saisie par de nombreux joueurs.

Pourquoi les paris combinés, parfois appelés paris accumulateurs, sont-ils si attrayants ? Ici, on peut gagner plus en raison de multiplication des cotes. Par exemple, si un joueur mise 10 $ sur des événements ayant des cotes de 1,5 et 2, le montant de gain sera : 10 x (1,5 x 2) = 30 $.

Si un joueur ne parvient pas à deviner au moins un événement, son pari est considéré comme perdu. Par exemple, lors des demi-finales de la Coupe du monde 2022, l'Argentine a battu la Croatie et la France a battu le Maroc. Les joueurs qui ont deviné tous les deux résultats ont vu leurs gains augmenter. Mais si les Croates ou les Marocains avaient gagné, le pari combiné aurait été perdant quel que soit le résultat du deuxième match.

À qui de tels paris conviennent-ils ? Ce format est privilégié par les joueurs expérimentés et les passionnés de statistiques qui peuvent prédire les résultats avec une forte probabilité. La lignée 1xBet propose des paris sur des événements dans plus de 60 sports, ce qui ouvre de grandes opportunités pour les débutants - parfois l'intuition t’aide à gagner là où les meilleurs analystes se trompent. Parie sur les événements dont tu es sûr et tire profit de tes connaissances. Grâce aux cotes élevées, un joueur de 1xBet peut gagner gros sur un pari combiné même en misant une petite somme.

Tu peux certainement te demander à quel point les gains peuvent être importants. Récemment, un joueur guinéen de 1xBet a gagné plus de 570 000 $ en misant seulement 58 $ ! 17 événements correctement devinés sur le nombre total de buts dans les matchs de football ont fait grimper la cote finale jusqu'à atteindre 9877,935. Un autre parieur sénégalais a misé 84 dollars et a reçu 400 000 dollars, car il a prédit correctement l’issue de 22 événements !

Les passionnés de paris accumulateurs peuvent obtenir des prix supplémentaires dans le cadre de la promotion 1xBet "Combat des paris combinés", qui permet de gagner chaque mois les meilleurs gadgets et d'autres prix. Pour participer, il te suffit de placer des paris combinés. Tu n'as pas besoin de deviner 17 ou 22 événements - un combiné avec 2 ou 3 résultats devinés sera suffisant pour gagner.