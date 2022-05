"Bavures policières" : De jeunes manifestants pour la libération de COD évacués à l'hôpital

Pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, des jeunes ont bravé l'interdiction de marche de l'autorité préfectorale. Des arrestations sont notés, 23 au total mais parmi eux des blessés qui sont évacués à l'hôpital.





Me Khoureychi Ba en parle d'ailleurs sur sa page Facebook. " Au Commissariat de la Médina (dans le violon duquel se trouvent 13 interpellés), l'autorité, en l'occurrence le nouveau commissaire SARR, a ordonné sur notre demande le transfert de Mohamed S. Diallo, blessé au moment de son évacuation, à l'hôpital Abass NDao voisin" écrit l'avocat. Il ajoute que " Beyna Gueye légèrement secoué pour s'être interposé en faveur de son camarade Fallou qui était malmené par un petit groupe de policiers, est également en attente de consultation médicale mais pour le moment son état de santé n'est vraiment pas préoccupant".