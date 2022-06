"Complot contre l’autorité de l’État" : La «Force Spéciale» retourne au Parquet lundi

La Sûreté Urbaine a bouclé son enquête jeudi… Elle avait déféré, hier, les agents de la «Force spéciale» qui avaient prévu de jeter le trouble dans la capitale, selon les investigations policières.





Selon Le Quotidien, Pape Ousmane Seck, Bouna Ba, Madické Diop, Abdoul Aziz Niang, François Mancabou, Babacar Ndao, Abdoulaye Ndiaye, Assane Dramé, Mor Guèye, Ibrahima Diédhiou et Abdoul Aziz Niang ont passé la journée dans la cave du Palais de justice de Dakar.





Finalement, ils ont fait l’objet d’un retour de Parquet et devraient revenir au Tribunal. Entre temps, le ministère public devrait finaliser le choix d’un juge d’instruction.





Ils devraient être placés sous mandat de dépôt pour "complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’arme à feu".





Depuis plus d’une semaine, la Sûreté Urbaine enchaîne les arrestations d’individus impliqués dans ce complot «contre l’autorité de l’État».





Les membres d’une supposée «Force spéciale» avaient pour objectif, selon l’enquête, de saboter des centrales électriques, le Ter, d’assassiner des personnalités politiques, de la Société civile, de s’en prendre aux intérêts français.