"Corona Business" : Un footballeur et un chanteur pointés du doigt

L'après-covid-19 risque d'éclabousser le Sénégal avec des scandales financiers en série. Le Témoin jure que des langues vont se délier pour dénoncer la gestion des fonds et l'attribution des marchés "pandémiques". La preuve par ce célèbre ancien international de football qui a réussi à gagner un marché de transport destiné à convoyer l'aide alimentaire. À défaut d'avoir la logistique nécessaire (camions), notre talentueux footballeur de renommée internationale a tout bonnement filé le marché à un homme d'affaires. Et, le tour est joué !





Tenez ! Il y a quelques semaines, un grand chanteur avait remis un important don de lots de produits sanitaires au ministère de la Santé. Don ? Oui, les acteurs de la cérémonie avaient bel et bien parlé de "don" pour lutter contre la propagation du covid-19. En tout cas, Le Témoin a appris que ce n'était pas un don, mais plutôt un marché gagné par le chanteur. Et pour ne pas créer des mécontentements auprès de ses pairs musiciens, nous souffle-t-on, il fallait simuler une cérémonie de remise de "dons", et là, le tour est encore joué ! Vrai ou faux ? Wait and see !