"Culture du viol" au Sénégal : Des femmes crient leur colère

Women from the Senegal Feminist Collective carry placards during a demonstration against violence against women at the Place de l’Obelisque in Dakar on July 3, 2021. (Photo by Seyllou / AFP)

Face à un manque de sévérité de la justice envers les violeurs, de nombreuses femmes ont manifesté, samedi, au Sénégal, pays où ces affaires sont très souvent étouffées.





Des dizaines de manifestantes se revendiquant comme "féministes" ont dénoncé à visage découvert, samedi, à Dakar, le laxisme de la justice et la trop grande tolérance de la société sénégalaise envers les violences faites aux femmes.





Elles étaient une trentaine, réunies sur la place de la Nation, traditionnel lieu des manifestations dans la capitale sénégalaise, à l'appel du tout nouveau Collectif des féministes au Sénégal contre les violences faites aux femmes, créé après une nouvelle retentissante affaire de viol d'une adolescente.





"Justice pour les Louise"





Les manifestantes, assises en cercle, arboraient des pancartes où l'on pouvait lire "Stop à l'impunité", "Brisons la violence, pas les femmes" ou encore "Stop à la culture du viol". Beaucoup d'entre elles portaient un T-shirt barré du slogan "Justice pour toutes les Louise". "Louise" est le pseudonyme d'une jeune fille d'une quinzaine d'années qui a porté plainte, en mai, pour viol contre un de ses condisciples du Lycée français de Saly, station balnéaire située au sud de Dakar.





L'accusé, qui a évoqué une relation consentie, est un jeune homme de 19 ans, fils d'un célèbre journaliste, ce qui a amplifié le retentissement médiatique de l'affaire. Il lui est également reproché d'avoir diffusé une vidéo intime de la jeune fille, mineure.





Arrêté plus d'un mois plus tard





"Malgré la plainte, rien n'a été fait pendant un mois et il a été autorisé à finir son année scolaire. Louise l'a croisé tous les jours à l'école, sous le regard de ceux qui ont vu la vidéo, on en a marre", a déclaré une des manifestantes, Eva Rassour. Ce n'est qu'après la révélation, il y a une dizaine de jours, de la plainte par des médias sénégalais, dont certains ont dévoilé l'identité véritable de Louise où l'ont qualifiée "d'aguicheuse", que l'accusé a été interpellé.





Malgré sa modestie, ce premier rassemblement au Sénégal sous la bannière féministe est un signe encourageant dans une société "très patriarcale", où les affaires de viols restent souvent dans l'intimité des familles, estime Eva Rassour. La porte-parole du nouveau collectif, Aïssatou Sène, a pour sa part réclamé que la loi de 2019 qui a fait du viol un crime, passible de la prison à perpétuité, et non plus un délit, soit appliquée "dans toute sa rigueur", ce qui est loin d'être le cas.

Brisons le silence, pas les femmes.#JusticePourLouise et toutes les autres survivantes ???? pic.twitter.com/IseKWEbaES — Zara Croft (@LaroseZara) July 3, 2021

Les féministes sénégalaises et les slogans ???? pic.twitter.com/XqaIqhVpP5 — Aminata Libain Mbengue (@libsonlibain) July 3, 2021

“The hashtag #JusticePourLouise has been trending in Senegal in recent days, the latest grim reminder of the country’s failure to deal with the scourge of sexual violence in Senegal’s education system.” - @hrw pic.twitter.com/Alovabddfn — Rosebell Kagumire (@RosebellK) July 3, 2021

Catching up with @SlutandSassy at the protest today in Dakar #JusticePourLouise! Solidarity to Senegalese feminists shaking the powers in every way! pic.twitter.com/1rsNpFvfhQ — Rosebell Kagumire (@RosebellK) July 3, 2021