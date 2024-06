"Entre 200 000 et 300 000 F CFA pour avoir un rendez-vous" : La députée Ndialou Bathily s'attaque à la nébuleuse des visas

La député, Ndialou Bathily a adressé une question écrite à la ministre des Affaires étrangères sur les difficultés rencontrées pour les demandes de visas au niveau des ambassades notamment celles de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. « Il se trouve que pour avoir ce rendez-vous, il est demandé à l'usager de payer des sommes allant de deux cent mille (200 000) F CFA à trois cent mille (300 000) F CFA juste pour avoir une date et cela ne garantit même pas le dépôt encore moins l'obtention du visa. Il arrive que cette date soit changée entre-temps sans que la personne concernée ne dépose son dossier et ne reçoive pas non plus de remboursement», a renseigné la députée membre du groupe parlementaire Yewwi Askaan Wi.











Mme Bathily veut être édifiée sur ces pratiques dans le processus des demandes et rendez-vous de visas. « Madame le ministre, pourquoi demande-t-on de payer pour avoir un rendez-vous ? Ce montant étant différent des frais de visas qui ne sont pas remboursés en cas de refus correspondrait à quoi ? Quelles sont les vraies contraintes liées à la délivrance des visas ? » s’est interrogée la député.