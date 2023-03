"Femme Gloire" : La nouvelle chanson 100 % femmes qui honore la Casamance

Dans «Femme Gloire», vous trouverez toutes les leads vocaux de la Casamance, en ce mois de mars dédié à la gent féminine. Une manière de donner le pouvoir et de rendre hommage aux femmes. Une initiative du chanteur sénégalais Paco Diatta qui a rassemblé les principales chanteuses issues de la région méridionale.



Une première en Casamance. Parmi les chanteuses, on note : Ma Sané, Sister Fa, Fa Coly, Ado Founé Cissokho, Maman Guèreti Badji, Combé So, Yaye Touty Gassama, Coumbis Sora, Gina d’Affiniam, Maria Siga, Evish Sadio, Lala Mané, Sister Tamayo, Sister Gna, Sister Maïté, Sister Hortense, Sister Rima, Sister Erindiang, Aby Guèye, Eva Wandifa, Ndèye Diallo, Princesse Lala, Charlotte Bakhoum, Sona Mané, Tékila Coly, Agnès Sagna, ladyva Fatou Djiba, Eve Crazy Nessa, Eve Tiger, Nina Sagna, Maïsynia Fofonia, Josiane Coly, Agnés Arame, Lena B, Khady Goudiaby, Astou Coly, Senny Camara, Sister Mora, Princesse Kolda, Déesse Isis Kuyito, Yoteh, Marie Mané, Fafa Mendy, Gina Sané, Didi Brown Jamila.



L'objectif de ce projet est de mettre en valeur la femme dans un paysage musical sénégalais complément dominé par les hommes c'est l'élément déclencheur de deux projets artistiques : la compilation avec toutes les voix féminines suivi d'un projet de festival inédit en Casamance en 2023, le festival Femmes gloires.



L'initiateur Paco Diatta lance un appel à toutes les populations de la Casamance, du Sénégal et de l'Afrique à soutenir cette belle initiative. La puissance d'agir ensemble, selon lui, c'est une manière de rendre hommage à la femme.



"Rendre hommage à nos braves femmes, défendre leurs droits et leurs Intérêts communs". Ce projet est concrétisé par Paco Diatta et Jean Gabin Coly, manager et acteur culturel.