"Fugue de Diary Sow" : Le Consulat du Sénégal à Paris dément Jeune Afrique

Diary Sow, en classe prépa au lycée parisien Louis-Le-Grand aurait fugué. Elle a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis selon les enquêteurs français repris par Jeune Afrique.La mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris dément le magazine panafricain.«C’est inapproprié de parler de fugue pour une fille majeure. C’est quand même trop», renseigne-t-on du côté de la mission consulaire qui s’est confiée à L’Observateur.Le consulat préfère parler de «départ volontaire». Car, selon la législation française, "toute personne qui a atteint la majorité peut aller où elle veut, quand elle veut et n'est pas tenue de donner des informations sur son lieu de vie".La mission diplomatique conseille de veiller à l’état psychologique de Diary Sow pour qu’elle puisse revenir parmi nous saine et sauve, sans que l’on porte atteinte à son image pour ne pas la perdre.