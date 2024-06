"Je fume pour mieux conduire mon troupeau" : Le berger S.Sow écope d'un an ferme pour cession de chanvre indien









Le jeune S. Sow, par devers qui il a été trouvé une importante quantité de 64 cornets de chanvre indien (yamba), profitait de son métier de berger pour tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité afin d’écouler sa drogue. «Je fume pour bien conduire mon troupeau», a-t-il déclaré devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès où il a été jugé et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an ferme pour cession de chanvre indien.





Derrière son troupeau, l’accusé portait un sac contenant de la drogue et fournissait ses clients sans se faire le moindre souci. Un business illicite auquel il s’adonnait au village de KM50, dans le département de Thiès, et environ. Ce, jusqu’au jour où les hommes en tenue, informés de cette pratique malsaine, décidèrent de se mettre à ses trousses. Le jour de son arrestation, S. Sow s’était encore rendu avec son troupeau de bœufs à KM50. Sous un manguier, le lieu habituel de rencontre avec ses clients, il sera surpris par les forces de l’ordre, détenteur de 64 cornets de l’herbe qui tue, et arrêté, la main dans le sac, pour cession ou offre de chanvre indien.





A la barre, S. Sow a reconnu avoir été arrêté avec du chanvre indien mais conteste, toutefois, la quantité et déclare ne détenir, au moment de son interpellation, que cinq cornets destinés à sa consommation. Il dit être un consommateur de chanvre indien et non un vendeur, et fait savoir se droguer pour avoir l’énergie lui permettant de bien mener son troupeau.