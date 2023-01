"L'Ambassadeur" : Le tik-tokeur le plus suivi en Afrique de l'Ouest

"L

C'est le Khaby Lam de l'Afrique. L'homme parmi les plus suivis sur TikTok au niveau du continent africain se réveille aux Parcelles-Assainies. Il répond au nom de "L'ambassadeur", Hakim à l'état civil.





De nationalité guinéenne, le jeune coiffeur de métier est désormais cité parmi les "célébrités des plateformes digitales". Avec plus de 5 millions de followers, "L'Ambassadeur" est vu par sa communauté comme comme un dieu de l'humour. Sa particularité, les courses-poursuites et l'absence de parole.