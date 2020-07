"L'Etat a exonéré les droits et taxes sur l’importation des moutons" (ministre de l’Elevage)

Après Tamba et Matam, le ministre de l’Elevage et des productions animales a rendu visite ce dimanche 19 juillet aux éleveurs et opérateurs installés au foirail de Dahra pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans ce grand marché à bétail à moins de deux semaines de la fête de la tabaski.





Samba Ndiobene Ka en a profité pour les rappeler les dispositions prises par le gouvernement pour un bon déroulement de la tabaski.





« Le président de la République a signé une lettre circulaire à travers laquelle des dispositions importantes relatives à l’exonération de tout ce qui est droits et taxes sur l’importation des animaux et la sécurité dans tous les points de vente » ont été prises, dit-il. Sur la question relative à la cherté des moutons, le ministre appelle les éleveurs et les opérateurs à plus de compréhension pour aider tous les consommateurs à disposer de moutons pour la fête de la tabaski à des prix raisonnables. Il a à nouveau demandé aux Sénégalais d’acheter tôt leurs moutons car selon lui, les prix sont actuellement accessibles.

Le président de la convergence des éleveurs républicains Aliou Demberou Sow et les autres responsables d’organisations pastorales ont tous promis de sensibiliser davantage leurs membres pour que la vente de cette année soit meilleure que celle des années passées.

« Actuellement il y a des moutons pour toutes les bourses mais il faut que les acheteurs se manifestent dès maintenant dans les différents points de vente installés à travers le pays pour avoir à temps leurs moutons », a recommandé le président du conseil départemental de Ranérou.