" L'Etat ne peut pas donner un emploi à tout le monde" (Délégué général DER)

L'Etat n'a pas les moyens de donner un emploi aux jeunes

Le Sénégal est un pays relativement très jeune. Plus de la moitié de la population a entre 20 et 25 ans. Il faut le dire, l'Etat n'a pas les moyens de donner un emploi à tous les jeunes. C'est l'avis de Papa Amadou Sarr. Le Délégué général de la DER était l'invité de Babacar Fall dans le Grand Jury de la RFM.





Selon lui, chaque année il y a plus de 200 000 jeunes qui rentrent dans le marché de l'emploi sans compter les apprentis et ceux qui n'ont pas été à l'école. Cela fait au moins 300 000 jeunes par an. Même si l'Etat crée 100. 000 emplois, ce n'est pas possible d'absorber toute la demande, dit-il. À l'en croire, l'Etat est en train d'essayer avec toutes les organisations qu'il a mises sur pied pour mettre les conditions d'employabilité des jeunes.