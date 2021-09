"Le parti MP-RDA KEMET signe avec le Pr. Mbow des Assises la Charte de Gouvernance Democratique"

Le Professeur AMADOU MAHTAR MBOW, Président des Assises Nationales, entourés de ses proches collaborateurs du Directoire, en l’occurrence le Général MAMADOU MANSOUR SECK vice-Président,MAMADOU LAMINE LOUM Modérateur, ancien Premier Ministre, Mme NDELLA NDIAYE Secrétaire exécutive et M. BIRAME NGOYE FALL, Secrétaire Général-Adjoint, a reçu en audience le nouveau Parti M.P.-R.D.A.-KEMET (Mouvement Panafricain pour la Renaissance et la Dignité de l’Afrique KEMET) du Professeur ALIOU DIACK, Dr. en Sciences Structures Génie Civil, ancien maire de MBANE, ce mercredi 08 septembre 2021.





Le M.P.-RDA KAMET a réservé sa toute première sortie publique aux Assises Nationales, pour honorer d’une part le Professeur MBOWpour son engagement encore inébranlable à 101 ans et le Directoire National,ainsi que l’ensemble du Peuple des Assises, et d’autre part signer en tant que parti politique « La Charte de Gouvernance Démocratique des Assises Nationales ».





A cette occasion, le Professeur DIACK a précisé que son parti a inscrit dans ses Statuts (Article 5), l’engagement d’appliquer sans réserves les Conclusions des Assises. Le parti s’est désolé de la trahison des Assises par des acteurs qui s’étaient engagés dans l’esprit de cette œuvre monumentale, et ceux qui les y ont rejoints, sans pourtant respecter leur engagement. Il n’est jamais trop tard !





La délégation du Parti était composée du Professeur DIACK, Secrétaire Général, de Maître NDIAGA SY, avocat à la Cour, Secrétaire Général-Adjoint,Porte-parole, et Professeur OUMAR DIOUME, Dr. ès Sciences Mathématiques de l’ingénieur, historien et écrivain.La Charte a été signée par les trois membres de la Direction du Parti, en présence du Pr. MBOW et de ses collaborateurs.