"Maladie mystérieuse" : Témoignages poignants de pêcheurs guéris

Ils sont désormais rétablis. L’Observateur a recueilli les témoignages de pêcheurs qui ont été contaminés par la maladie mystérieuse.Abdou Karim Guène, 41 ans, marié et père de 4 enfants, raconte que son entourage le fuyait comme la peste.«Mes proches évitaient d’être en contact direct avec moi. J’ai dépensé. 46 000 Fcfa pour l’achat des ordonnances. J’ai rechuté et j’ai payé encore d’autres ordonnances», narre-t-il.Alioune Faye, 43 ans, père de 3 enfants, déclare que ses plus proches parents ne voulaient pas partager le domicile familial avec lui.«J’ai tout fait pour les éviter, je n’entrais pas dans leurs chambres et ne touchaient pas à leurs objets. Je vivais presque isolé du monde extérieur», a-t-il confié.Samba Mbaye, 38 ans, raconte que la maladie s’est manifesté à travers ses doigts et orteils.Après deux jours de soins, il a repris la mer. Mais, quelques jours après, il a rechuté. Il était isolé de sa famille.Toutefois, il argue que ses trois épouses étaient sereines et l’ont soutenues durant sa maladie.Idem pour Ibrahima Sarr, 50 ans, l'un des premiers pêcheurs à être contaminé par la maladie mystérieuse. Les voisins évitaient tout contact avec lui.