"Pour le Sénégalais Lambda, il n'y a aucun problème que le président de la République aille à Touba se mette à terre" (Juriste)

"Pour le Sénégalais Lambda, il n'y a aucun problème que le président de la République aille à Touba se mette à terre et que le Khalife soit sur son fauteuil au-dessus de lui". Ces propos sont du Juriste Mouniry Sy, enseignant-chercheur à l'université de Thiès.

Une façon pour le constitutionnaliste, invité ce dimanche sur Iradio, d'appeler les gouvernants à adapter l'Etat à la réalité locale à la place du copier coller de ce qui se passe à l'Occident. "Nous devons repenser l'Etat sénégalais, l'Etat africain à partir de nos dogmes, de nos manières de vivre", préconise-t-il.