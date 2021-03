"Quatorze régions ont déjà bénéficié de Promovilles aussi bien pour la première que la deuxième phase, sauf Kédougou" (Amicale des femmes)

Longtemps zappée par le Programme de modernisation des villes (Promovilles), la région de Kédougou est la seule au Sénégal à n’avoir pas encore bénéficié de ces projets et programmes. D’où le cri de chœur de l’amicale des femmes de Kédougou qui a choisi la rue pour exiger des autorités de l’effectivité de Promovilles dans la région de Kédougou.S’adressant à la presse, la présidente de l’amicale des femmes s’est d’emblée désolée de ce manque de considération des autorités à l’endroit de la région de Kédougou., fulmine Astou Sakho.A l'en croire, cette première marche pacifique constitue une alerte à l’endroit des autorités : une sorte de plan A. L’amicale nationale des femmes de Kédougou n’écarte pas de dérouler les plans B et C si toutefois elle n’obtient pas gain de cause.