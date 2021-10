"Recours à la prostitution de mineures" : Les explications de l'avocate de l'international sénégalais Sidy Sarr

Sidy Sarr, footballeur professionnel d'origine sénégalaise évoluant en Ligue 2 française avec l'équipe de Nîmes Olympique, a été présenté hier mercredi en fin d'après-midi à un juge d'instruction de Nîmes.



Après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour "recours à la prostitution de mineure" et a été placé sous contrôle judiciaire hier soir, indique son avocate Khadija Aoudia.



"Mon client a été victime d'une manipulation"



Il a eu, durant le week-end, des relations sexuelles tarifées avec une jeune femme âgée de 17 ans. Trois jeunes femmes au total sont impliquées. Elles auraient profité que le joueur se soit endormi dans son appartement pour récupérer les clefs de son véhicule de luxe et essayer ensuite de le vendre dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L'affaire de prostitution a éclaté à ce moment-là, renseigne Igfm.



"L'infraction reprochée à mon client est liée au fait qu'il a été victime d'une manipulation par ces trois jeunes filles", a déclaré l'avocate de Sidy Sarr.



Par ailleurs, une jeune femme de 19 ans, condamnée en comparution immédiate, mardi 19 octobre, à six mois de prison, avec un sursis probatoire de 2 ans, pour le vol avec ruse et en récidive du véhicule de luxe du joueur, a été une nouvelle fois placée en garde à vue aujourd'hui.



Le parquet de Nîmes souhaite sa mise en examen pour "proxénétisme aggravée" et demande qu'elle soit écrouée. Elle est à l'heure actuelle devant le juge d'instruction.



Les investigations de la Sûreté départementale de Nîmes se poursuivent maintenant sous l'autorité d'un juge d'instruction.