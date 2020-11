"Retrait" de la scène publique : Le message fort du Pr. Ngouda Mboup à Mody Niang

Dans une interview accordée à Seneweb, Mody Niang a annoncé sa décision "de prendre du recul par rapport à ses sorties publiques, à la demande de sa famille". Réagissant à cette nouvelle posture de l'ancien membre de l'Ofnac, le Pr. Ngouda Mboup a adressé un message poignant à son doyen.Voici l'intégralité de son post sur Facebook."Doyen Mody Niang, vous ne serez jamais seul ! Doyen, comme j'ai l'habitude de vous appeler affectueusement, vous avez montré la plume comme une expérience pratique, comme formation de vie aujourd'hui et pour le monde actuel. Ce qui est aussi une manière de participer à la gestion des affaires publiques. Vous l'avez fait avec talent, sans rien céder.La chanson est connue au Sénégal : la majorité juge qu'en allant dans la presse, on risque de s'abîmer.Vous ne vous êtes pas abîmé en nous faisant goûter régulièrement de votre belle plume ou en intervenant à la radio ou à la télé, car votre parole sort toujours de votre réflexion intellectuelle.Vous avez été toujours dans votre rôle de citoyen et d'éveilleur de conscience.Vous avez un caractère et un franc-parler qui garantissent l'indépendance intellectuelle.Doyen, nous vous promettons que nous continuerons le combat que vous avez porté et continuerez de porter.Vous ne serez jamais seul !".