[Dossier] "Seconde main" (3/3) : la vente en ligne, facteur de désocialisation ?

"Seconde main" (3/3) : la vente en ligne, facteur de désocialisation ?

Le spécialiste est revenu sur le concept de cette vente en ligne. Il explique que bien vrai que le commerce se manifeste de différente manière et se pratique, aujourd’hui, à travers les nouvelles techniques de communication que sont, en résumé, les réseaux sociaux, il peut être un frein aux valeurs sociales. «La vente en ligne, particulièrement celle de seconde main plus pratique et rapide à faire des affaires, n’est pas qu’avantage si l’on sait qu’elle a tendance à bouleverser les rapports sociaux entre les membres de la société», explique le sociologue. Ce changement profond se traduit selon lui par la montée de l’individualisme. Basé sur un système de relations vénales, la vente en ligne par le canal des réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp, Tiktok, Instagram…et autres plateformes dédiées), ce type de commerce s’oriente à la lumière des principes de la rationalisation économique qui prônant l’utilité économique plus que l’utilité sociale dans les relations humaines. «En effet, par utilité économique, j’entends la satisfaction que procure, à un individu, l’utilisation d’un bien ou service s’il peut faire l’objet d’une transaction», précise Souleymane Lo. C’est ce qui justifie d’après lui le recours effréné vers la vente de tout article pourvu que cela puisse apporter à l’individu la satisfaction financière qu’il en tire. Ici, l’orientation de la finalité est plus économique que sociale, individuelle que collective. Cela met en péril, d'après les explications du sociologue, la solidarité entre les personnes.





À lire aussi :













Le revendeur va d’abord penser à l’aspect pécuniaire avant de chercher quelqu’un à qui offrir ce bien qu’il n’utilise plus.