"Setal Sunu Rèew" : L’armée et les populations font front commun dans la région de Ziguinchor

Le concept armée-nation s’est traduit une nouvelle fois en actes dans la région de Ziguinchor. L’armée et les populations se sont mobilisées pour débarrasser les rues, les gares-routières et d’autres zones de concentration humaine des déchets. Les canalisations n’ont pas été épargnées.







A Ziguinchor, il y avait une forte mobilisation partout y compris à la gare-routière. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Yankoba Diémé a mis la main à la pâte.









Le Ministre Yankoba Diémé a par ailleurs félicité le gouverneur pour la forte mobilisation avant de décerner une mention spéciale à l’armée. « Le concept armée nation à travers cette opération vient de se traduire à nouveau en actes » a apprécié le Ministre qui a salué la présence de toutes les composantes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).





Le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions a fait savoir que cette opération doit s’inscrire dans la durée. Sur ce point, il appelle à sa poursuite et affirme que si les autorités administratives reçoivent un accompagnement adéquat, ce pari sera gagné.









Bignona et Oussouye ne sont pas en reste









Dans les départements de Bignona et Oussouye, cette mobilisation a été observée. L’armée a été aux côtés des populations.





Mohamed El Amine Ndoye, adjoint au Préfet du département de Bignona a magnifié la présence massive des services départementaux civiles, militaires, particulièrement les unités militaires et paramilitaires. « On aurait préféré avoir plus de participants venant des quartiers, des domiciles appuyés par les chefs de services civils et militaires. Mais nous mettons cela sous le coup de la 1ère édition, et du fait que nous avions hier un événement majeur, à savoir le Gamou de l’Imam Fansou. Mais nous allons continuer comme l’a demandé le Président de la République à faire ce travail de sensibilisation, afin que la population s’approprie l’événement », a souligné l’adjoint au Préfet de Bignona, Mohamed El Amine Ndoye. À la suite de l’adjoint au Préfet, le Maire de la commune Bakary Diatta a évoqué la faible mobilisation des populations de façon générale, et des ASC surtout. Bakary Diatta a rappelé que dans le cadre de cette opération, le curage des caniveaux a été l’activité phare préconisée. À cet effet, le boulevard Émile Badiane, l'un des plus grands axes de la commune de Bignona a été choisi pour le lancement de cette activité.









À Oussouye, le maire Ousmane Landry Diallo espère la pérennisation de cette activité. « Nous attendons de voir la suite que notre Président de la République va donner à cette journée. Si le Président va l’instruire pour chaque mois, comme cela se fait au niveau dans certains pays voisins, comme en Gambie où chaque samedi, il y a opération Set-Sétal » a évoqué le maire. Selon ce dernier, on doit aller vers une instauration de ce programme dans le calendrier républicain et faire de sorte que toutes les couches de la population se mobilisent à une date précise, comme chaque premier samedi du mois. Ousmane Landry Diallo invite les populations à surtout éviter de salir. « Il est bon de nettoyer, mais éviter de salir, c’est encore mieux », dit-il.









Dans la commune de Oussouye, cette journée a été présidée par le Préfet. Cette même mobilisation s’est déroulée à Boucotte Diembéring et Elinkine dans le département de Oussouye. Comme au niveau des autres départements de la région l’armée s’est fortement mobilisée.