"Supposé collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes" : Les précisions du réseau Siggil Jigeen

Mme Safiétou Diop, Présidente du Réseau Siggil Jigéen

Le réseau Siggil Jigeen se démarque du communiqué de presse rendu public par un "supposé Collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes".Dans un communiqué reçu, ledit réseau regrette également que les auteurs de ce texte ne sont pas cités, ce qui peut créer une confusion dans l'esprit des citoyens, selon eux."Le réseau Siggil Jigeen qui mène un combat d'avant-garde pour les droits des femmes et qui s'est beaucoup investi pour la criminalisation du viol, n'a jamais été informé de l'existence de ce collectif et ne l'a jamais renconré sur le terrain", précise la présidente Mme Safiétou Diop.Un document que nous vous livrons in extenso.